Vince l’Inter 2 – 0 contro il Cagliari a San Siro. Apre le danze Lautaro con il suo primo gol in Italia. Chiude l’incontro Matteo Politano al suo primo gol in maglia nerazzurra. Prestazione convincente per i ragazzi di Spalletti, che completamente rimaneggiati, portano a casa 3 punti importantissimi.

Nel big match della settima giornata, vince la Juventus che schianta il Napoli in rimonta e vola a +6 in classifica. Mertens illude, poi Mandzukic e Bonucci firmano il successo bianconero.

SERIE A, 7A GIORNATA: QUALI MATCH SU DAZN?

Alla Roma il derby della capitale. I giallorossi riescono a risollevarsi dopo un periodo negativo e battono la Lazio (3-1). Decisivi Pellegrini, con una prestazione superlativa e Kolarov, a segno con una punizione magistrale.

SERIE A, 7A GIORNATA: PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Le partite della settima giornata:

Sabato 29 Settembre

Roma – Lazio FINALE 3 – 1 Marcatori: 45′ p.t. Pellegrini (R), 22′ s.t. Immobile (L), 26′ s.t. Kolarov (R), 41′ s.t. Fazio (R)

Juventus – Napoli: FINALE 3 – 1 Marcatori: 10′ p.t. Mertens (N), 26′ p.t. Mandzukic (J), 3′ s.t. Mandzukic (J), 31′ s.t. Bonucci (J). Al 15′ s.t. espulso Mario Rui (N) / LE PAGELLE

Inter – Cagliari: FINALE 2 – 0 Marcatori: 10′ p.t. Lautaro Martinez (I); 45′ s.t. Politano (I)

Domenica 30 Settembre

Bologna – Udinese: ore 12.30

Chievo – Torino: ore 15.00

Fiorentina – Atalanta: ore 15.00

Frosinone – Genoa: ore 15.00

Parma – Empoli: ore 18.00

Sassuolo – Milan: ore 20.30

Lunedì 1 Ottobre

Sampdoria – Spal: ore 20.30

LEGGI ANCHE:

SERIE A, LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 7A GIORNATA