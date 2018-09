Un grande Palermo vince contro il favoritissimo Napoli. Una prestazione tutto cuore per i rosanero, ben guidati da Scurto che imbriglia gli ospiti con il 3-5-2. Bene Santoro e Rizzo, di un’altra categoria, e Louka, decisivo quando entrato in campo. I rosa ottengono la seconda vittoria in campionato e riscattano la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Giocare a Carini sarà difficile per tutti gli avversari del Palermo.

ORE 12.47 – FINISCE LA PARTITA. VINCE IL PALERMO.

45′ s.t. – Tre minuti di recupero.

42′ s.t. – Palermo che con le unghia e con i denti sta difendendo il vantaggio.

38′ s.t. – Cambi nel Napoli. Fuori Palmieri e Mamas, dentro Saporetti e Marino.

36′ s.t. – Occasione per il Palermo. Louka viene trovato dentro l’area di rigore con un cross. Il colpo di testa dell’attaccante, però, è centrale. Poteva fare meglio.

35′ s.t. – Napoli a pochi centimetri dal pari. Leonardi perde palla a centrocampo, Negro si invola verso la porta ma il suo tiro a giro esce di nulla.

30′ s.t. – Cambi nel Palermo. Fuori Mendola, dentro Leonardi. Fuori Cannavò, dentro Minacori. Cambio anche nel Napoli. Dentro Vrakas, esce Perini.

29′ s.t. – Il Palermo si difende alla grande. Il Napoli non riesce a creare pericoli.

24′ s.t. – Cambio nel Napoli. Esce Sgarbi, entra Negro.

20′ s.t. – Napoli vicino al pari. Uscita a vuoto di Avogadri su un calcio piazzato per gli azzurri. Manzi si ritrova la palla ma chiude bene la difesa del Palermo.

14′ s.t. – Palermo a un passo dal raddoppio. Gran palla di Cannavò per Mendola. Il numero 8 salta il portiere ma si allarga troppo e il suo tiro finisce sull’esterno della rete. Giocano bene i rosanero.

12′ s.t. – GOL DEL PALERMO! Sponda di Louka per Rizzo; il capitano rosanero porta palla fino al limite dell’area di rigore e fa partire un destro precisissimo in diagonale. Idasiak non ci arriva e i rosa sono meritatamente in vantaggio.

11′ s.t. – Secondo cambio per Scurto. Fuori Petrucci, dentro Gambino.

10′ s.t. – Santoro prova a dare la sveglia. Tiro di sinistro che finisce alto di poco anche se il portiere ospite era in traiettoria.

6′ s.t. – Cambio nel Palermo: esce Lucera, entra Louka.

5′ s.t. – Ritmi bassi e nessuna occasione. Tanti errori e palla che staziona nella zona centrale del campo.

ORE 11.59 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

ORE 11.57 – Le squadre stanno rientrando in campo. Il Palermo attaccherà dalla sinistra verso destra.

ORE 11.45 – FINE PRIMO TEMPO! Ottima prima frazione per gli uomini di Scurto, che con questo 3-5-2- tengono bene il campo e hanno avuto più occasioni per passare in vantaggio. Napoli che non è riuscito a fraseggiare con gli attaccanti ma la squadra ospite ha tanta qualità e quelle poche volte che si è affacciata dalle parti di Avogadri si è resa pericolosa.

44′ p.t. – Che occasione per Cannavò. Grande azione di Lucera che serve il numero 9. Il tiro, da dentro l’area di rigore, è a botta sicura ma Manzi salva tutto con la scivolata.

42′ p.t. – Cross velenoso di Lucera. Non ci arriva Cannavò ma la palla è diretta verso la porta e quasi entra in rete. Bene ancora Idasiak.

36′ p.t. – Traversa da calcio d’angolo. Gaetano tira dalla bandierina ma la palla si stampa sull’incrocio dei pali.

35′ p.t. – Partita che si sta assestando su ritmi un po’ più bassi. I rosa sono sempre ordinati e tengono bene il campo. Il Napoli non riesce a fraseggiare con efficacia.

29′ p.t. – Ammonito Manzi che stende Santoro dopo una bella percussione.

26′ p.t. – Grandissima azione di Gaetano, che salta tre rosanero e mette la palla in mezzo. Nessun attaccante del Napoli è pronto a colpire.

25′ p.t. – Bella parata di Avogadri che risponde al suo collega sulla punizione potente di Gaetano.

23′ p.t. – Paratona di Idasiak. Gran palla di Rizzo per Petrucci che prova un pallonetto. Parata d’instinto del portiere del Napoli. Bene il Palermo.

22′ p.t. – Ammonito Santoro. Fallo tattico del numero 6 rosanero.

21′ p.t. – Occasionissima per il Palermo. Calcio di punizione dentro l’area, mischia furibonda dentro l’area piccola ma Fradella non riesce a insaccare la palla. Rosa a un passo dal vantaggio.

19′ p.t – Calcio d’angolo per i rosa. Ci prova di testa Rizzo ma il capitano non riesce a colpire bene.

14′ p.t – Ci prova ancora il Napoli. Lovisa tira di destro al volo da fuori area. Palla ancora alta. Primi squilli della squadra di Baronio ma il Palermo c’è.

11′ p.t. – Risponde il Palermo. Bella azione di Cannavò che serve Mendola dentro l’area di rigore. Chiude in calcio d’angolo il difensore del Napoli.

10′ p.t. – Prima conclusione del match. Palmieri prova a tirare da fuori area, la palla finisce alta.

8′ p.t. – Gli uomini di Scurto, diversamente da quanto annunciato, si schierano con una difesa a tre. Il sistema di gioco, fino a questo momento, sta funzionando. Il Napoli, a punteggio pieno in campionato, è imbrigliato.

3′ p.t. – Sfida ostica per il Palermo ma i rosanero sono partiti con il piede giusto, facendo girare bene la palla.

ORE 11.00 – INIZIA LA PARTITA! Il Palermo, in completo rosanero, attaccherà da destra verso sinistra. Il Napoli è in maglia azzurra e pantaloncini bianchi.

ORE 10.57 – Le squadre stanno per entrare in campo. Sulle tribune c’è anche Fabrizio Miccoli.

Il Palermo Primavera torna in campo. I ragazzi allenati da Giuseppe Scurto, dopo il riscatto ottenuto in Coppa Italia (5-0 alla Lazio) punta a riconfermarsi anche in campionato: i rosa, dopo la disastrosa sconfitta sul campo dell’Atalanta, ospitano al Pasqualino di Carini il Napoli (a punteggio pieno dopo 2 giornate).

Le formazione ufficiali:

PALERMO (4-3-2-1): Avogadri; Rizzo, De Marino, Gallo, Pradella; Sicuro, Santoro, Petrucci; Mendola, Lucera; Cannavò.

A disposizone: 12 Al Tumi, 13 Buongarzoni, 14 Gambino, 15 Leonardi, 16 Ruggiero, 17 Garofalo, 18 Marchese, 19 Louka, 20 De Stefano, 21 Minacori, 23 Montaperto, 24 Birligea.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Perini, Senese, Manzi; Mezzoni, Lovisa, Mamas, Zanoli; Gaetano; Palmieri, Sgarbi.

A disposizione: 12 Daniele, 13 Casella, 14 Esposito G., 15 Calvano, 16 Marino, 17 Micillo, 18 Vrakas, 19 Saporetti, 20 Negro.

Allenatore: Roberto Baronio.