La Juventus non domina, ma alla fine vince in rimonta. Al Rigamonti Donnarumma porta subito in vantaggio il Brescia, ma i bianconeri escono alla distanza, trovano il momentaneo pari e poi chiudono il match con un gol di Pjanic. Solo 0-0 invece fra Verona e Udinese nel primo anticipo.

Allo stadio Olimpico i giallorossi allenati da Paulo Fonseca ospiteranno l’Atalanta, mentre la capolista Inter riceverà la Lazio, tornata alla vittoria dopo le brutte rimonte subite nelle ultime due partite. Il Napoli giocherà al San Paolo contro il Cagliari, con Ancelotti che dovrebbe nuovamente affidarsi al turnover.

Ecco il programma delle partite:

Martedì 24 settembre

Hellas Verona – Udinese: FINALE 0 – 0

Brescia – Juventus: FINALE 1 – 2 Marcatori: 4′ p.t. Donnarumma (B), 40′ p.t. autogol Chancellor 8J), 18′ s.t. Pjanic (J)

Mercoledì 25 settembre

Roma – Atalanta ore 19:00

Fiorentina – Sampdoria: ore 21:00

Genoa – Bologna: ore 21:00

Inter – Lazio: ore 21:00

Napoli – Cagliari: ore 21:00

Parma – Sassuolo: ore 21:00

Spal – Lecce: ore 21:00

Giovedì 26 settembre

Torino – Milan: ore 21:00

