Spezia e Verona si giocano la permanenza in Serie A in uno spareggio in campo neutro che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La regola è stata reintrodotta dalla Lega Calcio in questa stagione, ma non è la prima volta che due squadre si giocano la salvezza in uno scontro diretto.

Dagli anni 2000 in poi sono ben tre i precedenti: nella stagione 2000/2001 lo spareggio venne giocato tra Verona e Reggina in un confronto andata e ritorno. L’andata a Verona la vinsero i veneti 1 – 0, il ritorno in Calabria lo vinse la Reggina per 2 – 1, per la regola dei gol in trasferta si salvò il Verona.

Nel 2003 furono Reggina e Atalanta a giocarsi la salvezza, sempre con la formula del doppio confronto: l’andata in Calabria finì 0 – 0, mentre il ritorno a Bergamo se lo aggiudicarono i granata per 1 – 2,. Si salvò dunque la Reggina.

L’ultimo precedente risale al 2005 e se lo giocarono Bologna e Parma. A Parma vinse il Bologna 0 – 1, a Bologna vinse il Parma 0 – 2. Si salvò dunque il Parma.

