Serie B, panchine ‘calde’: Alvini confermato a Cosenza, Bisoli rischia

Le prossime giornate saranno decisive per diversi allenatori in Serie B. I recenti risultati negativi potrebbero complicare la situazione in casa Brescia e Cosenza, riflessioni in corso.

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Brescia, rischia l’esonero. Le Rondinelle sono in un trend negativo: l’ultima vittoria risale al 3 novembre, sul campo della Sampdoria. Da allora il Brescia è crollato, collezionando tre sconfitte e ben otto pareggi. Bisoli non è riuscito a dare la scossa: il suo score è di 6 pareggi e una sconfitta in sette gare. Il k.o. contro il Catanzaro, subito all’ultimo minuto, potrebbe costargli la panchina, Cellino riflette. Il Brescia si trova al quindicesimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona play out.

Confermato, almeno per ora, sulla panchina del Cosenza, Massimiliano Alvini. I calabresi stanno affrontando un periodo difficile: nelle ultime otto partite hanno subito sei sconfitte e sono arrivati solo due pareggi. Il direttore sportivo Gennaro Del Vecchio crede che con Alvini si possa uscire da questo momento complicato e raggiungere la salvezza a fine anno. Tuttavia, l’ultima parola spetta al presidente Eugenio Garascio, che potrebbe prendere una decisione diversa rispetto a quella del direttore sportivo.





