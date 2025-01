Dionisi: “Era il momento di far bene, non ci siamo riusciti. Troppi errori, così diventa difficile”

“Non volevamo questo risultato. Era il momento di far bene fuori casa e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso due gol evitabili, poi la gara è diventata sporca e si è giocato poco. Un peccato”. Questa la rabbia di Dionisi, scontento della gara persa contro la Reggiana nella conferenza stampa a fine match.

La causa? Una prestazione con troppe sbavature. “Il secondo gol tutti schierati e da rinvio è un errore – spiega l’allenatore –. Quando fai un errore rimedi, quando ne fai due o tre in fase difensiva diventa difficile. Questo non mi è piaciuto, ha compromesso la partita. Siamo finiti in vantaggio e siamo riusciti a riprenderla, poi abbiamo fatto troppi errori e la partita è diventata difficile perché si è anche giocato poco”.

Altro tema dell’allenatore: un gioco troppo frammentato. “Bisogna stare dentro la partita: in campo ci sono stati tanti episodi, sono stati sempre per terra. Un peccato, ma lo accettiamo. La squadra si innervosisce perché vuole ottenere di più. La squadra mi è piaciuta in settimana ma oggi la prestazione non è stata positiva. Sicuramente i ragazzi non sono distratti dal mercato”.





Infine Segre, partito dalla panchina. “Ho visto la spinta a Segre, lì di solito si fischia sempre. Jacopo sta stringendo i denti e cercavo di dargli un po’ di respiro. Oggi non siamo stati fortunati. Col Pisa? Viviamo sempre la pressione e non dovrebbe essere così. All’andata abbiamo perso e i motivi di riscatto ci sono”.

