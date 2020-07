La Serie C femminile 2020/2021 prende forma. Il prossimo campionato di terza serie (che vedrà il Palermo femminile a caccia della promozione) si svolgerà secondo il consueto format dei 4 gironi, ma a seguito della riforma della Serie B, diventata a 14 squadre, aumentano le promozioni in palio: le prime di ogni raggruppamento (composto da almeno 12 squadre) saliranno di categoria, mentre retrocedono in Eccellenza le ultime due classificate.

Le società interessate dovranno presentare domanda on-line dalle ore 12 del 20 luglio alle ore 12 del 24 luglio secondo le modalità qui specificate. La Segreteria del DCF trasmetterà entro il 27 Luglio la documentazione pervenuta alla Co.Vi.So.D., qualora la commissione si esprimesse in maniera negativa le società potranno fare ricorso entro le ore 12 dell’1 agosto.







Il Dipartimento – come annunciato dal Vice presidente LND delegato al calcio femminile Sandro Morgana – ha inoltre confermato l’istituzione di un “contributo straordinario Covid” pari a 700 euro per le società che parteciperanno al prossimo campionato quale sostegno per agevolare la ripartenza dell’attività.

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO

A seguito della classifica ottenuta nella Serie C 2019/2020

Accademia Spal, Alessandria, Aprilia Racing Femminile, Apulia Trani, Arezzo, Azalee, Biellese, Brescia, Bologna, Brixen Obi, Campomorone Lady, Calcio Padova Femminile, Canelli, Catania, Catanzaro, Chieti, Cortefranca, Juventus Torino, Riccione, Free Girls, Gordige, Isera, Jesina, Lecce Women, Ludos, Pescara, Pinerolo, Pistoiese, Real Meda, Res Women, Roma XIV Decimoquarto, San Miniato, Sant’Egidio, Torres, Speranza Agrate, Spezia, Südtirol Damen Bolzano, Torino, Trento Clarentia, Unterland Damen, Venezia, Voluntas Osio

Retrocesse dalla Serie B

Novese, Perugia

Vincitrici campionati di Eccellenza

Ripalimosani (Abruzzo), Le Streghe Benevento (Campania), Pol. Dil. Cella (Emilia Romagna), Real Cassino Colosseo (Lazio), Cross Roads Calcio (Lazio), Genoa (Liguria), Pro Sesto (Lombardia), Vis Civitanova (Marche), San Bernardo Luserna (Piemonte/Valle d’Aosta), Independiente Ivrea (Piemonte/Valle d’Aosta), Cagliari (Sardegna), Monreale (Sicilia), Filecchio Fratres (Toscana), Pfalzen (Trento/Bolzano), Ducato Spoleto (Umbria), Triestina (Veneto), Real Montecchio Maggiore (Veneto)