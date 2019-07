La Sicula Leonzio è iscritta al campionato di Serie C. È arrivato, infatti, il parere positivo della Covisoc; tutta la documentazione è in regola.

Il club ora guarda al futuro, a un campionato di Serie C in cui l’obiettivo è una salvezza “dentro e fuori il rettangolo di gioco”, come affermato dal presidente Giuseppe Leonardi.

“La Leonzio oggi è la terza forza della Sicilia: lo dico con orgoglio ma anche con un po’ di dispiacere. Vedere club come Palermo e Siracusa sparire dai radar del professionismo non è bello. I tifosi devono capire però che quello che si sta facendo non è scontato”, afferma Leonardi.

