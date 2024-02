Silvio Baldini pronto a tornare in panchina: vicino l’accordo col Crotone

Silvio Baldini potrebbe presto tornare in panchina. Il tecnico è il principale indiziato per sostituire un altro ex rosanero, Lamberto Zauli, che è stato esonerato dal Crotone.

L’esonero di Zauli è arrivato dopo il pareggio contro il Taranto, il quarto consecutivo in campionato. In pole per sostituirlo c’è Baldini, che non allena dalla stagione 2022/23, quando si era seduto sulla panchina del Perugia in Serie B ma poi dimesso dopo tre gare.

Baldini è atteso nelle prossime ore in Calabria per l’incontro decisivo con il quale trovare l’accordo definitivo con la società della famiglia Vrenna. Sarebbe un ritorno nel Girone C di Serie C dopo la trionfale esperienza al Palermo, conclusasi con la vittoria dei playoff.

