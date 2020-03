Dopo il comunicato della Lega Serie A (critica contro il ministro dello sport), Vincenzo Spadafora replica nuovamente e ospite della trasmissione “90° minuto” lancia un nuovo duro attacco alle istituzioni del calcio e soprattuto della massima serie calcistica, la cui decisione di giocare viene definita un “gesto irresponsabile”.

—-> L’AIC TUONA: “GIOCARE E’ PERICOLOSO”







In trasmissione afferma: “Oggi si è giocato per un gesto irresponsabile della Lega di Serie A e del suo presidente Dal Pino.“È vero che nel dpcm c’è ancora la disposizione delle porte chiuse, ma stiamo consigliando agli italiani di stare a casa. Il mondo del calcio si sente immune da regole e sacrifici. Aspettiamo martedì, confido molto nell’equilibrio Gravina e quello che il consiglio federale Figc farà”.

E sottolinea: “L’accordo per le partite in chiaro? Non si è trovato in nome del dio denaro. È come se il mondo del calcio vivesse fuori dalla realtà. Metterò mano alla legge Melandri. Quello che ho visto in questi giorni è un mondo che si è chiuso a riccio che non ha pensato al Paese. Si tratta di decisioni a tutela della salute degli italiani.. L’unica cosa che si può fare è diminuire le possibilità di contatto. Facciamo parte tutti dello stesso paese. Dal calcio mi auguravo un senso di responsabilità maggiore”.