Spezia, Pio Esposito: “Sconfitta a Palermo? Prima o poi doveva succedere”

Pio Esposito, attaccante dello Spezia, è stato intervistato durante il Gran Gala del Calcio e ha parlato della sconfitta di Palermo, prima in stagione per la squadra di D’Angelo.

“Siamo sicuramente una squadra importante, ci stiamo ritagliando il nostro spazio in un campionato difficile come quello della Serie B. Dobbiamo continuare a lavorare, prima o poi doveva succedere – ammette – e lo Spezia non deve assolutamente perdere la consapevolezza dei propri mezzi. Eravamo reduci da una lunga striscia di risultati utili consecutivi e sono cose che non avvengono per caso. La stagione si deciderà da febbraio in poi”

Il giovane attaccante è partito forte in campionato, in 13 presenze ha messo a referto sette gol, trascinando lo Spezia a lottare per la promozione diretta. Nella prossima partita di Serie B, lo Spezia sfiderà il Cittadella, con l’obiettivo di ripartire dopo la sconfitta al “Barbera” e per non perdere ulteriore terreno dal Sassuolo e dal Pisa.





