Desplanches: “Continuiamo su questa strada, vogliamo farcela. Allenarsi con Sirigu è fantastico”

Sebastiano Desplanches è ormai un titolare fisso del Palermo. Il giovane portiere ha sfruttato l’occasione – complice il grave infortunio patito da Gomis – e partita dopo partita sta trovando continuità, nonostante ancora qualche sbavatura, dovuta per lo più alla poca esperienza.

In un’intervista per Cronache di Spogliatoio, il portiere conferma la bontà del suo percorso: “Sono in una piazza prestigiosa come Palermo. Quando sono arrivato, è partito tutto da zero: mi sono dovuto conquistare il posto col duro lavoro in allenamento. Oggi sono contento di aver trovato la continuità, ma il posto da titolare non è una cosa dovuta”.

Desplanches ha un messaggio per il popolo rosanero: “Palermo dal punto di vista del tifo è fantastica. Anche quando giochiamo fuori casa, sembra sempre di giocare al “Barbera”. Mi dispiace che quest’anno non stiamo dando loro quello che meriterebbero, però non nascondo che l’obiettivo è quello (riferimento velato alla promozione, ndr.). Noi ce la vogliamo fare, siamo un gruppo unito e possiamo vincere con tutti. Bisogna solo continuare su questa strada e allenarsi a mille”.





“Allenarsi con Sirigu è una cosa fantastica – continua – . Quando vede che posso fare meglio qualcosa, mi spiega tutto. Anche il direttore De Sanctis ha fatto una signor carriera da portiere, spesso viene a guardarci in allenamento”.

