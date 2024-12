Spezia, il d.s. Melissano: “Il Palermo ha un potenziale importante, diamo merito agli avversari”

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, è stato intervistato per Il Secolo XIX e ha parlato della sconfitta sul campo del Palermo, la prima stagionale per la squadra di Luca D’Angelo.

“Ci sono squadre come il Palermo che ti possono battere, perché hanno cifra tecnica e potenziale importante. Bisogna dare merito agli avversari di domenica”, afferma Melissano.

“Che ci siamo detti al triplice fischio finale? Che avevamo sbagliato l’approccio nel primo tempo, che avevamo reagito, e tutto quello che dici quando non hai voglia di perdere una partita. Ma soprattutto che ci aspetta il Cittadella e una vittoria rimette ogni cosa a posto”, continua.





Melissano parla degli errori della squadra: “Quando fai una serie così lunga magari subentrano tanti fattori e fai sempre la bocca al non perdere; ma poi ti rendi conto del tutto e riparti. Da questo punto di vista bastava guardare i ragazzi in aereo sulla via del ritorno per capire la loro mentalità“.

