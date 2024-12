Foschi: “Palermo, finalmente una vittoria importante. Brunori andava ceduto prima”

Rino Foschi, ex storico dirigente del Palermo, è intervenuto su TMW e ha parlato del momento dei rosanero, reduci dalla convincente vittoria sullo Spezia che ha riacceso l’entusiasmo della piazza.

“In Serie B finalmente il Palermo ha vinto una partita meritatamente. Non poteva sbagliare e ha meritato. Però vietato pensare che il momento di difficoltà sia passata: in questo campionato serve continuità”, scrive Foschi nella sua rubrica settimanale.

Foschi analizza anche la situazione di Matteo Brunori, rimasto in panchina contro lo Spezia e sempre più ai margini: “Continua a non giocare Brunori, è un calciatore importante e se lo tratti così vuol dire che è sul mercato. Oggi però non puoi certo chiedere le stesse cifre dell’estate e naturalmente non è colpa di Brunori ma di chi si occupa del mercato. Probabilmente andava ceduto prima“.





