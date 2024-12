Stadi, in arrivo un fondo per finanziare i progetti: coinvolto anche il “Barbera”

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, ha annunciato che è in arrivo un fondo equity per finanziare i progetti di rinnovamento degli stadi italiani, riconoscendo agli impianti lo status di “infrastrutture strategiche nazionali”.

Le città coinvolte sono: Firenze, Cagliari, Bologna, Parma, Milano, Roma, Palermo, Genova, Bari e Verona. C’è dunque il “Renzo Barbera” nella lista degli stadi che saranno ristrutturati anche col contributo statale.

“Dobbiamo passare dal dire ‘si può fare’ al più concreto ‘stiamo facendo’”, ha detto Abodi, citando i progressi sui nuovi stadi di Roma e Lazio e gli interventi in programma per Napoli e il “Maradona”. Il Palermo ha cominciato a lavorare sul “Barbera”, ma è chiaro che servono interventi strutturali non di poco conto.





