Figc, l’a.d. del Palermo Gardini si candida al Consiglio Federale

Giovanni Gardini, amministratore delegato e direttore generale del Palermo, si candida al Consiglio Federale in rappresentanza della Serie B. La notizia arriva mentre si avvicina l’assemblea elettiva della Figc, fissata per il 3 febbraio presso il Rome Cavalieri a Roma.

L’evento segnerà l’elezione del presidente Federale, del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Consiglieri Federali delle diverse componenti. Tra i candidati spiccano nomi noti come Adriano Galliani e Giuseppe Marotta per la Serie A, mentre per la Serie B, Gardini si unirà a Giovanni Carnevali nella corsa.

Gabriele Gravina si conferma l’unico candidato alla presidenza della Figc per il prossimo quadriennio olimpico. La sua candidatura, accompagnata da un documento programmatico e sostenuta da diverse componenti della federazione, è stata ufficialmente accettata. Tuttavia, il suo percorso non è privo di ombre: Gravina è sotto indagine per un presunto caso di autoriciclaggio legato ai diritti tv della Serie C.





