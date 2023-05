MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Christian Terlizzi, ex difensore e attuale allenatore dell’Under 17 della Lazio, è stato intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia e ha parlato della situazione del Palermo in vista della prossima stagione.

“Corini per me è come un fratello, mi ha cresciuto, mi ha dato tanti consigli, lo stimo e gli voglio bene – afferma – . È una persona seria che ha fatto la storia del Palermo e io lo confermerei senza alcun dubbio. Bisogna dargli tempo di lavorare”.

“Il mercato? Il Palermo non è una squadra da rivoluzionare – continua – . Vanno presi giovani forti e gente con personalità. Verre lo conosco e so che è un giocatore importante e di personalità. Però bisogna capire se vuole rimanere e che progetti hanno in testa lui e la società”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, I TIFOSI HANNO VINTO: MAI TANTO PUBBLICO DAL 2011

“VECCHIO” PALERMO, UNA CONDANNA PER LUCCHESI E DE ANGELI

PALERMO, BRUNORI PREMIATO MIGLIOR GIOCATORE DELLA STAGIONE