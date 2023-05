MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È arrivato il momento del “rompete le righe” per il Palermo. Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda che giorno 25 maggio si è svolto l’ultimo allenatore della stagione e adesso i rosanero sono liberi di andare in vacanza.

Ora la palla passa alla società, che dovrà fare chiarezza sugli obiettivi del prossimo campionato e cominciare con le ‘manovre’ di costruzione della squadra. Si ripartirà da Eugenio Corini, che in questo anno di consolidamento, secondo il City Group, ha costruito basi importanti per fare il salto di qualità.

Della squadra c’è già chi ha salutato. Uno di questi è Edoardo Lancini, che lascia Palermo dopo quattro stagioni: il suo contratto scade il 30 giugno 2023 e non sarà rinnovato. In partenza anche Luca Vido, che è in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta e difficilmente sarà confermato.

LEGGI ANCHE

TERLIZZI: “IL PALERMO NON È UNA SQUADRA DA RIVOLUZIONARE”

PALERMO, I TIFOSI HANNO VINTO: MAI TANTO PUBBLICO DAL 2011

“VECCHIO” PALERMO, UNA CONDANNA PER LUCCHESI E DE ANGELI