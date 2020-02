Riprendere il cammino in vista dei playoff di Serie C. Allo stadio “Libero Liberati” di Terni, la Ternana (quarta in classifica) ospita la Virtus Francavilla, al momento prima squadra esclusa dai playoff nel girone C. Il calcio d’inizio è in programma domenica 16 febbraio alle ore 17.30, ma dove e come vedere la partita in diretta tv e in streaming?

La notizia è che la partita sarà trasmessa anche in chiaro in diretta tv in Puglia: la diretta televisiva andrà in onda infatti su Canale 85 (canale 85 del digitale terrestre e in streaming sul sito internet www.canale85.it).

La partita sarà trasmessa in diretta anche da Eleven Sports (QUI tutte le info per abbonarsi): per seguire la partita basterà accedere al proprio account su sito o app da un dispositivo compatibile e selezionare l’evento nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata).

E per vedere il match in tv? Eleven trasmette esclusivamente in streaming su internet: ciò significa che per vedere la partita sulla propria tv bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile).

Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

