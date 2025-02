‘Caso’ Lucca, Antonini: “Dalla parte dell’ex Palermo. Scenata patetica” / VIDEO

Continua a tenere banco il ‘caso’ che coinvolge l’ex giocatore del Palermo, Lorenzo Lucca. L’attaccante ho voluto fortemente tirare un calcio di rigore durante Lecce – Udinese, andando contro le gerarchie dei rigoristi. I compagni hanno provato a convincercelo a lasciare il pallone a capitan Thauvin, ma l’ex rosa è stato irremovibile e alla fine ha segnato. Il tecnico bianconero, Kosta Runjaić, lo ha sostituito dopo pochi minuti per punizione.

Sul tema si è espresso sui social anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini, che su X scrive: “Sono ASSOLUTAMENTE dalla parte di Lucca. Intanto che c’entravano i compagni di squadra nella discussione tra i due. Si sarebbero dovuti mettere in mezzo semmai per calmierare la situazione. Poi Thauvin non ha necessità di fare gol per la classifica cannonieri. Avrebbe potuto lasciare senza problemi il rigore al compagno che tante partite sta risolvendo alla squadra con i suoi goal. E l’allenatore che lo toglie il peggio di tutti. Scenata patetica veramente piena di ipocrisia“.

Il video dell’episodio

