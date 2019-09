Una mancanza di rispetto. Così vengono definite dai tifosi del Trapani le scelte editoriali dei giornali siciliani (o delle edizioni locali) che nelle pagine sportive dedicano ampio spazio al Palermo in Serie D, prima dei resoconti sui granata impegnati in Serie B.

Sulla pagina Facebook “Noi siamo il Trapani calcio” emerge il malcontento di una parte della tifoseria granata: “Rappresentiamo la Sicilia in B, vinciamo largamente in trasferta su un campo difficile quale il Picco, l’edizione Sicilia e Calabria della Gazzetta dello Sport narra le imprese del Palermo nella prima Pagina della cronaca locale”.

E con amarezza si legge: “Sicuramente il bacino d’utenza del Palermo è misurabile tramite appositi censimenti, il senso del rispetto invece non è misurabile così come il buon senso. Una scelta editoriale davvero discutibile, per volerci mantenere bassi”.

