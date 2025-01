TMW – Palermo, no di Nikolaou al Pafos

Il Palermo dice no al Pafos per Nikolaou. Come riportato da Tuttomercatoweb.com il club rosanero ha rifiutato l’offerta del club cipriota che aveva dimostrato interesse per il difensore greco.

Nikolaou è al centro del progetto rosanero, in estate ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e il club di viale del Fante ha rinunciato a Soleri e dato in prestito Aurelio allo Spezia per arrivarci.

Nikolaou non è l’unico difensore del Palermo che ha destato l’interesse di alcune squadre straniere: al centro di voci di mercato ci sarebbe infatti anche Ionut Nedelcearu.