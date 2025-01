Torneo delle Regioni 2025 per la prima volta in Sicilia: si parte l’11 aprile

La 61esima edizione del Torneo delle Regioni 2025 si terrà per la prima volta in Sicilia. L’evento, di rilievo nazionale, vedrà la partecipazione delle principali autorità sportive e istituzionali.

Mercoledì 8 gennaio 2025, alle ore 11.00, presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) si terrà la conferenza stampa di presentazione. Presenti: il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, l’Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Elvira Amata, l’Assessore delle Attività Produttive Edy Tamajo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figd-LND Sandro Morgana e il Presidente della Figc Gabriele Gravina.

Durante l’incontro verrà ufficialmente presentata la mascotte del Torneo, un simbolo che racchiude i valori fondamentali della manifestazione e che accompagnerà le diverse manifestazioni in programma. Al termine della conferenza è previsto un light lunch nell’atrio del Palazzo. Il Torneo si terrà dall’11 al 18 aprile 2025 e coinvolgerà tutte le 20 regioni d’Italia, ciascuna con quattro rappresentative (Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile). Le partite si svolgeranno in tutte le province siciliane. Ogni girone sarà formato da quattro squadre, con le cinque vincenti e le tre migliori seconde che accederanno alla seconda fase in programma a Taormina e Giardini Naxos. Le finali si disputeranno presso il suggestivo stadio di Taormina.