Palermo, filtrano le prime indiscrezioni che riguardano il direttore sportivo

Il primo nome che filtra, dopo tre giorni di riflessione, è quello di Francesco Marroccu. Professione direttore sportivo. Potrebbe essere un’indicazione che in società si punta alla sostituzione del d.s. Morgan De Sanctis, che da qualche giorno appare più in bilico del tecnico di Dionisi.

Ma è corretto dire che si tratta di un’indiscrezione, pubblicata peraltro da Tuttomercatoweb, che nessuno dei dirigenti conferma, almeno per il momento. Per la verità un contatto ‘esplorativo’ con Marroccu era già avvenuto qualche giorno fa e non è nemmeno detto che sia stato l’unico.

Marroccu, nato a Cagliari nel 1966, ha una grande esperienza iniziata proprio in Sardegna. Nella stagione 2008/09 ha iniziato come direttore generale del Cagliari e poi nella stagione 2014/15 ne è diventato il direttore sportivo. Poi Ascoli, FeralpiSalò, Brescia e Genoa. L’ultima esperienza all’Hellas Verona, nel campionato 2022/23. L’anno scorso è stato il consulente privato di Massimo Cellino, patron delle Rondinelle.





Difficile che dalla società, entro oggi 2 gennaio, arrivi una comunicazione ufficiale sull’esito della riflessione: la situazione è in continua evoluzione e se ne parlerà quasi certamente non prima di domani. In teoria la figura del d.s. potrebbe essere la prima a cambiare ‘interprete’ per poi valutare quella dell’allenatore, non necessariamente prima che riprenda il campionato e cioè domenica 12 gennaio.

