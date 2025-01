Calciomercato, apre la sessione invernale: date e regolamento (anche per gli svincolati)

Il calciomercato prende ufficialmente il via. La sessione invernale comincia martedì 2 gennaio e si concluderà sabato 3 febbraio in Italia, Germania e Spagna. In Francia e Inghilterra, invece, i trasferimenti sono già iniziati il 1° gennaio.Come da regolamento FIFA, le operazioni dovranno essere concluse entro la data di chiusura stabilita, senza proroghe.

Guardando al panorama internazionale, le date variano leggermente. In Portogallo il mercato chiude il 4 febbraio, mentre la Turchia rimane attiva fino all’11 febbraio. Altri paesi come la Croazia e la Svizzera chiuderanno il 17 febbraio, offrendo ulteriori opportunità di movimento ai club europei. Anche i campionati emergenti come Arabia Saudita e Qatar aprono il 1° gennaio, ma chiudono rispettivamente il 30 e il 31 gennaio, diventando mercati strategici per le squadre italiane che vogliono cedere esuberi o rinforzarsi.

Le regole per il mercato invernale seguono le linee guida FIFA, imponendo l’obbligo di registrazione dei giocatori prima che possano scendere in campo. In Italia, ad esempio, un calciatore acquistato il 10 gennaio potrà essere utilizzato dal giorno successivo, purché l’iscrizione sia avvenuta nei tempi previsti. Particolare attenzione è riservata agli svincolati: i giocatori che diventano svincolati prima o durante la finestra di mercato invernale possono firmare un contratto con una nuova squadra in qualsiasi momento, senza limiti temporali.





I prestiti giocano un ruolo cruciale durante la finestra di gennaio. Spesso utilizzati per rinforzi a breve termine, possono includere opzioni di acquisto o obblighi di riscatto, permettendo ai club di pianificare investimenti futuri senza vincoli immediati. Infine, le trattative internazionali sono disciplinate dalle regole FIFA, consentendo ai giocatori di partecipare a competizioni europee con un nuovo club nella stessa stagione, grazie a una modifica regolamentare del 2019.