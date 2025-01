Calciomercato Trapani, Piovanello in arrivo. Udoh verso l’addio

Trapani già scatenato in sede di calciomercato. I siciliani vogliono rinforzare l’organico e il primo innesto potrebbe essere Enrico Piovanello, attaccante di 24 anni che attualmente gioca nella Juve Stabia.

Piovanello in questa stagione ha giocato solo due partite, non trovando mai la via del gol. L’anno scorso, in Serie C, ha segnato tre reti in 23 presenze. Per lui potrebbe essere la seconda esperienza in Sicilia: nella stagione 2020/21 ha vestito la maglia del Catania.

Il Trapani lavora anche nel mercato d’uscita. King Udoh potrebbe essere ceduto. Il centravanti era arrivato quest’estate con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo, ma ha collezionato dieci presenze in campionato, mettendo a referto solo due gol. Sulle sue tracce c’è la Triestina.





