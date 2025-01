Messina, cambia la proprietà: l’80% delle quote passa ad AAD Invest group

Ora è ufficiale: il Messina cambia proprietà. La società ha pubblicato una nota nella quale annuncia il passaggio dell’80% delle quote ad AAD Invest group, società fiduciaria di un fondo americano e proprietaria di altri club calcistici in Europa, uno dei quali il Deinze, seconda serie belga; i vertici sono Doudo Cisse e Alexandre Chateaux. Finisce, dunque, l’era Sciotto.

Lo scorso 22 novembre era stato firmato il contratto preliminare. Nella nota che annuncia il passaggio delle quote, viene sottolineato che Sciotto ha “chiesto e ottenuto precise garanzie sul futuro dell’ACR Messina“. Stefano Alaimo è il nuovo presidente.

Alaimo, intervistato per MessinaSportiva, ha invitato i tifosi a sostenere la squadra già dalla prossima partita casalinga, sottolineando quanto il loro supporto sia fondamentale per il progetto: “Spero di vederli domenica, abbiamo bisogno di loro, li aspetto tutti allo stadio. Noi faremo la nostra parte, ma ci devono aiutare”.





Alaimo ha poi ribadito il passaggio di proprietà con tono deciso, accettando il nuovo ruolo di presidente. Ha ricordato di aver seguito il Messina anche in partite meno rilevanti e non solo nei derby con Palermo e Catania. Ha anche elogiato Sciotto, il precedente proprietario, definendolo una persona disponibile con cui l’accordo è stato raggiunto nel migliore dei modi.

L’ACR Messina comunica che in data odierna, presso lo studio del notaio Silverio Magno, è stato formalizzato il passaggio del pacchetto di maggioranza del club. La AAD Invest group, a mezzo di procura notarile assegnata a Stefano Alaimo, assistito dal dott. Francesco La Fauci, ha rilevato l’80% delle quote. La sottoscrizione dell’atto è avvenuta con palese disponibilità del presidente Sciotto, il quale ha chiesto e ottenuto precise garanzie sul futuro dell’ACR Messina. Nei prossimi giorni la nuova proprietà si presenterà alla città nel corso di una conferenza stampa. Intanto, il neo presidente Stefano Alaimo si è messo subito al lavoro per la definizione dell’organigramma societario e sportivo.

