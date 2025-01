La Supercoppa Italiana si svolge ancora una volta con il formato Final Four. Le protagoniste di questa edizione sono l’Inter, campione d’Italia, il Milan, secondo classificato in Serie A, e le due finaliste di Coppa Italia: la vincitrice Juventus e l’Atalanta, sconfitta in finale. Il torneo si disputa a Riad, in Arabia Saudita, e prevede due semifinali a gara unica. Le vincenti si sfideranno in finale per conquistare il trofeo.

Supercoppa Italiana, il regolamento

Anche quest’anno il regolamento ricalca quello della scorsa edizione, mantenendo il format che ha riscosso successo nel 2024. Questa è la quinta edizione consecutiva disputata in Medio Oriente. L’Inter, detentrice del titolo, punta al tris dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l’ultima battendo il Napoli. I nerazzurri affronteranno in semifinale l’Atalanta di Gasperini, squadra rivelazione sia in Italia sia in Europa. Reduce dalla vittoria dell’Europa League e in corsa per gli ottavi di Champions League.

Nell’altra semifinale, spazio al duello classico tra Juventus e Milan. I bianconeri, campioni in carica di Coppa Italia, arrivano all’appuntamento con diverse difficoltà. La squadra di Thiago Motta è alle prese con numerosi infortuni e cerca riscatto sia in campionato sia nelle competizioni europee. Anche il Milan non vive un momento facile: da pochi giorni è cambiato l’allenatore. Per entrambe, la Supercoppa rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia e slancio.





Supercoppa Italiana, cosa succede in caso di pareggio

Ma come funziona il format? La Final Four prevede incroci prestabiliti: il campione d’Italia sfida il finalista sconfitto di Coppa, mentre il vincitore della Coppa affronta il secondo classificato in Serie A. Tutte le gare sono a eliminazione diretta, senza andata e ritorno.

Se al 90’ persiste la parità, si va direttamente ai rigori senza supplementari. Ogni squadra tirerà cinque rigori: in caso di ulteriore equilibrio, si procederà ad oltranza finché una delle due non prevarrà.