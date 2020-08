Ora è ufficiale: Daniele Di Donato è il nuovo allenatore del Trapani. L’ex giocatore rosanero torna dunque in Sicilia, per la prima volta da allenatore, dopo le esperienze in panchina ad Arzignano (dove ha ottenuto la promozione in C) e Arezzo. L’accordo è stato raggiunto dopo che nelle ore precedenti sembrava ormai fatta per l’arrivo di Oscar Brevi: a prevalere è stato invece Di Donato, profilo fortemente voluto da Sandro Porchia, altro ex rosanero e ora nominato ufficialmente nuovo direttore sportivo dei granata.

IL COMUNICATO

Primi tasselli del Trapani 2020/2021, che si appresta a disputare il campionato di Serie C. Il nuovo direttore sportivo è Sandro Porchia. Nella stagione sportiva appena conclusa Porchia ha ricoperto il ruolo di responsabile del Settore Giovanile del Trapani. Un ruolo che aveva coperto in precedenza, dal 2017, nel Palermo. Lusinghieri nel corso dell’ultima stagione sportiva al Trapani i risultati ottenuti dalle squadre giovanili, che si sono rivelate un vero e proprio vivaio, con diversi giovani aggregati in Prima Squadra nella parte finale del campionato.





A Sandro Porchia il Trapani ha deciso di affidare il compito di ricostituire l’organico della Prima Squadra, affrontando così il prossimo campionato di Serie C, nella certezza di poter contare su un dirigente competente, professionale e disponibile.

Il nuovo allenatore granata è Daniele Di Donato. Originario di Giulianova, nato nel 1977, Di Donato ha allenato nell’ultima stagione sportiva l’Arezzo. Nella stagione precedente con l’Arzignano ha ottenuto una storica promozione in Serie C.

Ex centrocampista, da calciatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Palermo, Siena, Torino, Arezzo, Ascoli e Cittadella ed è il terzo calciatore di sempre con più presenze in Serie B.

A Sandro Porchia e Daniele Di Donato tutto il Trapani Calcio augura buon lavoro. La presentazione del direttore sportivo e dell’allenatore si terrà nei prossimi giorni con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Nel dare il benvenuto al nuovo allenatore, la Società granata coglie altresì l’occasione per ringraziare mister Fabrizio Castori, alla guida della squadra nel campionato di serie B appena concluso, per la disponibilità, la professionalità e per l’impresa sportiva compiuta in una situazione generale non semplice.

