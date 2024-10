Tributo a Totò Schillaci: Palermo lo omaggia con una serie di eventi speciali il 18 e 19 ottobre

Totò Schillaci sarà ricordato con eventi il 18 e 19 ottobre a Palermo. Una celebrazione eucaristica, una partita tra i ragazzi del quartiere e una targa commemorativa renderanno omaggio al campione.

La comunità di Palermo si riunisce per rendere omaggio a Totò Schillaci, leggenda del calcio italiano, con una serie di eventi commemorativi che si terranno tra il 18 e il 19 ottobre. L’iniziativa coinvolgerà i ragazzi del quartiere e la scuola calcio, in un’atmosfera di ricordi e celebrazioni per onorare la memoria del campione.

Il 18 ottobre, alle ore 17.00, sarà celebrata una messa in suffragio di Totò Schillaci presso la Parrocchia San Giovanni Apostolo, un momento di raccoglimento per amici, tifosi e tutta la comunità. Il 19 ottobre, a partire dalle 17.00, si terranno ulteriori eventi in via Barisano da Trani: una partita tra i ragazzi del quartiere, la presentazione di una targa in memoria di Totò Schillaci e la proiezione di un breve video che racconterà i momenti più significativi della sua vita e carriera.

Il tributo coinvolgerà anche i bambini della scuola calcio, che parteciperanno con una coreografia di palloncini, creando un’atmosfera speciale per celebrare l’uomo e il calciatore. Saranno inoltre distribuite maglie commemorative con una foto in onore di Totò Schillaci.

A estendere l’invito alla cittadinanza è stato il fratello di Totò, Giovanni Schillaci, che ha dichiarato: “Siamo grati e commossi per l’affetto dimostrato dalla gente. Chiunque voglia partecipare il prossimo 18 e 19 ottobre al ricordo di Totò è il benvenuto anche se non è del quartiere, perché Totò è il Totò nazionale di tutti”. Anche la Curva Nord di Palermo renderà il suo omaggio, con una coreografia in cui verrà esposta una maglia gigante con il numero 19, in memoria del campione palermitano.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANTI K.O. DOPO LE SOSTE