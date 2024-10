Balotelli torna in Serie A? Trovata l’intesa, ingaggio da 300mila euro

Mario Balotelli sembra essere vicino a un ritorno in Serie A. Dopo numerosi rumors di mercato che lo hanno accostato al Genoa, l’accordo con il club ligure sembra finalmente raggiunto.

Attualmente svincolato, l’attaccante italiano potrebbe firmare un contratto con il Genoa di Gilardino fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio che si aggirerebbe tra i 250.000 e i 300.000 euro. A questa somma andrebbero aggiunti bonus legati al suo rendimento personale e al raggiungimento dell’obiettivo salvezza della squadra.

Il Genoa è alla ricerca di un attaccante che possa dare maggior peso all’attacco, finora poco incisivo. La coppia d’attacco attuale, composta da Pinamonti e Vitinha, ha faticato a trovare il gol, con solo una rete segnata da Pinamonti contro il Monza. Questo scarso rendimento ha reso urgente l’arrivo di un giocatore come Balotelli, capace di dare maggiore incisività alla squadra in fase offensiva. Gilardino, il tecnico del Genoa, ha richiesto esplicitamente l’ingaggio di Super Mario, che potrebbe rappresentare un’importante svolta nella stagione del club.

Tuttavia, la firma di Balotelli non sembra ancora imminente, a causa della posizione delicata di Gilardino. L’allenatore è sotto pressione e rischia l’esonero in caso di un altro risultato negativo. La gara contro il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro e, di conseguenza, per quello di Balotelli. In caso di sconfitta, il progetto legato all’attaccante italiano potrebbe subire una brusca frenata.

Se invece il Genoa riuscisse a battere il Bologna, il ritorno di Balotelli in Serie A sarebbe praticamente assicurato. La sua presenza in squadra potrebbe non solo rilanciare l’attacco del Genoa, ma anche contribuire a stabilizzare la situazione della squadra nella lotta per la salvezza.

