Niente sconti al Palermo. Il tecnico palermitano del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, racconta al Giornale di Sicilia le proprie sensazioni sulla sfida di domenica contro il Palermo, ribadendo il proprio attaccamento ai colori rosanero ma anche la volontà di non sfigurare e guidare la propria squadra a un risultato positivo.

Intervistato da Benedetto Giardina afferma: “Ormai per noi sono tutte finali e la nostra salvezza passa anche da queste partite. Non possiamo più sbagliare. Emozione? Assolutamente, però quando inizia la partita non importa più nulla. Domenica anche noi potremo contare su uno stadio strapieno e sentiremo naturalmente una bella spinta. Sarà una partita affascinante. Da palermitano, per me, è normale che questa gara abbia un sapore diverso. Sono sicuro che tornerà dove gli compete e se dovessi affrontarlo di nuovo, vorrà dire che anche io avrò fatto strada”.

Ma assicura: “Siamo andati a Torre Annunziata per giocare una partita nelle nostre possibilità, non perché non avessimo nulla da perdere. Siamo andati lì per ottenere il massimo per la nostra salvezza e questo punto ci ha dato morale, fa bene alla testa perché allunga la nostra striscia positiva. Con le grandi serve questa mentalità. Il Palermo è la capolista e ha giocatori importanti, ha le carte in regola per vincere tutte le partite. Ma se il Marina rimane umile, ricordando la propria dimensione, allora è una squadra che ha già dimostrato di saper giocare in una certa maniera possiamo mettere in difficoltà anche il Palermo”.

