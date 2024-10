Young Boys – Inter, diretta streaming “gratis” su Prime Video? Ecco come fare, guida

L’Inter, reduce in Champions League dalla netta vittoria contro la Stella Rossa, affronta lo Young Boys, ancora a caccia dei primi punti. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, mercoledì 23 ottobre. Ma come vederla in diretta tv e live streaming?

YOUNG BOYS – INTER IN TV E STREAMING? ECCO COME VEDERE AMAZON PRIME VIDEO GRATIS PER UN MESE

Per vedere il match in diretta bisogna essere iscritti al servizio Amazon Prime (VEDI QUI) e connettersi a Prime Video (qui il sito: primevideo.com). Ma la partita è visibile anche gratis per coloro che non sono ancora clienti Prime: questi utenti possono provare il servizio gratuitamente per 30 giorni iscrivendosi su Amazon.it/prime (NOTA BENE: scaduti i trenta giorni gratis, Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione).

Dopo aver eseguito l’accesso dal proprio dispositivo, la diretta della partita sarà raggiungibile attraverso i banner che appariranno sulla schermata iniziale della piattaforma Prime Video oppure dalla sezione dedicata alla Champions League.