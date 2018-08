Non era presente nessun rappresentante del Palermo alla riunione indetta dall’Associazione Italiana Calciatori per decidere se scioperare o meno nella prima giornata di Serie B. Una segnale chiaro della società rosanero che ha tutte le intenzioni di giocare regolarmente. A commentare la scelta è il patron, Maurizio Zamparini.

Al Giornale di Sicilia, dice: “I nostri giocatori scenderanno in campo regolarmente contro la Salernitana. La società ha interpellato i calciatori e intendono fare il campionato senza nessuno slittamento. Il Palermo è felice di affrontare una Serie B a 19 squadre, così come tutte le altre società“. La gara, quindi, rimane in programma per sabato 25 agosto alle ore 18.00. Si giocherà allo stadio Arechi di Salerno.

Zamparini, inoltre, non nasconde la sua soddisfazione per la nuova formula del campionato: “Finalmente siamo riusciti a portare la B a 19 squadre, poi diventerà a venti come deve essere”. E non risparmia una frecciata a Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori: “C’è stato un po’ di buonsenso, quello che manca al signor Tommasi: è una scelta strumentale attraverso i sindacati, che hanno già rovinato l’Italia e vogliono fare lo stesso con il calcio“.

“Era diventato straziante fare un campionato a 22 squadre – continua – facendo i playoff a giugno come nella scorsa stagione”.