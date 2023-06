MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Zdenek Zeman torna a Foggia. L’allenatore del Pescara è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i rossoneri e ha espresso tutte le sue emozioni per il ritorno in una città dove ha fatto la storia.

“Io sono contento di tornare a Foggia, ho fatto otto campionati lì dove mi son tolto soddisfazioni, non solo io ma anche l’ambiente e i tifosi – afferma – . Ci torno volentieri, ci tornai con la Lazio quando Signori fece l’1-0 e ci son tornato col Pescara, vincendo anche in tal caso. Sono partite divise tra primo tempo e secondo tempo, vediamo cosa succederà nel primo”.

“Ho avuto tanti amici a Foggia, lì abbiamo fatto la storia con quattro campionati di Serie A consecutivi. Tifo per me? Qualche mio amico storico farà il tifo per me, anche se sono foggiani. Sul divieto di trasferta? Per me non è mai giusto. Conosco il calore dei tifosi foggiani, che ogni tanto esagerano, ma come anche quelli pescaresi. Speriamo possano divertirsi entrambe le tifoserie pensando solo al gioco del calcio”, continua.

