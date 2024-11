Accardi: “Il Palermo deve rimettersi in riga, ha perso fiducia e autostima”

“È una ferita aperta. Brunori è un giocatore importante, credo che il Palermo non possa pensare di non sfruttarlo”.

Questa l’opinione di Beppe Accardi sui rosanero e sul ruolo di Brunori. L’operatore di mercato ha rilasciato un’in a Tuttomercatoweb commentando anche la risposta (volgare) data da Dionisi a un tifoso.

“Quando c’è nervosismo purtroppo tante cose che non sono normali rischiano di diventare la normalità. Bisogna rimettersi in riga e cercare di ritrovarsi. Il Palermo in questo momento ha perso identità e autostima”.