Spezia, Elia a Il Secolo XIX: “Affrontare il Palermo fa sempre effetto. Su Soleri e Mateju…”

Tra la passata esperienza al Palermo e il prossimo incontro con i rosanero. Ma non solo. Salvatore Elia ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui affronta vari temi.

“Mi aspetto un’accoglienza buona, come l’anno scorso – dice -, penso di aver lasciato buoni ricordi pur giocando solo pochi mesi, stavo facendo bene in campionato con mister Corini in panchina, non nascondo che mi sia rimasto un po’ di amaro in bocca per lo stop dovuto all’infortunio”

“Non è la prima volta, ma a prescindere da quante volte la affronti giocare contro la propria ex squadra fa sempre un certo effetto”. Elia commenta anche l’arrivo allo Spezia di alcuni suoi ex compagni. “Prima che arrivassero avevo loro consigliato di venire allo Spezia perché penso sia unap iazza importante”.





“Con i rosanero avevo giocato solo con Mateju e Soleri, Aurelio lo avevo conosciuto, in Sicilia sono arrivato nella squadra neopromossa in B ma ho giocato solo 4 mesi subendo un grave infortunio al ginocchio”.