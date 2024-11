Foschi: “Brutto segnale l’immagine di Dionisi che risponde male a un tifoso”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è intervenuto su TMW e ha parlato della situazione che sta vivendo la squadra rosanero, reduce dal pari contro la Sampdoria. Critiche nei confronti di Alessio Dionisi, protagonista di un battibecco con un tifoso al termine della partita.

“Sono dispiaciuto per la mancanza di risultati del mio ex Palermo, i conti non tornano: ci sono delle cose che da fuori sono indecifrabili, continuo a non capire perché certi calciatori non giochino. Il Palermo era partito per andare in Serie A o almeno provarci, invece è in ritardo”, afferma.

“Brutto segnale l’immagine di Dionisi che risponde male ad un tifoso che a fine partita non era certo contento del risultato del Palermo contro la Sampdoria. Queste cose capitano quando non sei protetto da chi dovrebbe supportarti. Un allenatore che risponde al pubblico – soprattutto a quello di Palermo, a cui sono molto legato – dimostra che probabilmente non è aiutato da chi gli sta intorno. Se rispondi alla gente il discorso parte da lontano. Al disappunto del pubblico non si risponde, soprattutto ad un popolo passionale come quello rosanero”, conclude Foschi.





LEGGI ANCHE

PALERMO, I ‘CONTI’ NON TORNANO