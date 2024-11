Mancini: “Lasciare la Nazionale è stata una scelta sbagliata”

L’ex c.t. della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha concesso un’intervista a Il Giornale in occasione del suo sessantesimo compleanno. Mancini ha espresso il suo rammarico per essersi dimesso dalla Nazionale, una scelta definita come uno dei pentimenti più grandi della sua carriera.

“Quello che mi brucia di più è stata la mancata qualificazione ai Mondiali. Lasciare la Nazionale è stata una scelta sbagliata – ha dichiarato – . Se io e il presidente Gravina ci fossimo parlati, spiegati, chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così. Sogno di tornare per vincere i Mondiali“.

Mancini ha lasciato un segno indelebile nella storia della Nazionale. Il suo arrivo nel 2018 ha segnato una rinascita, trasformando una squadra ferita dall’esclusione dei Mondiali del 2018 in una formazione capace di dominare l’Europa. L’apice del suo percorso è stato senza dubbio la vittoria dell’Europeo nel 2021, un trionfo che ha riportato entusiasmo e orgoglio a un’intera nazione.





