Il difensore palermitano dell’Acireale, Amedeo Silvestri, ha parlato a “La Sicilia”, parlando delle ambizioni del club: “Ad Acireale avevo giocato otto anni fa, conoscevo la piazza, i tifosi, l’ ambiente. Acireale è un posto magnifico, mi trovo molto bene. Senza dubbio. Noi non dobbiamo guardare il Palermo, non dobbiamo vincere il campionato, non è il nostro obiettivo”.

Silvestri augura la promozione al Palermo: “Certo, partita dopo partita ci siamo trovati in alto e ora proviamo a tenere il passo, ma per noi la stagione sta andando più che bene così. Aggiungo pure che se proprio noi non dovessimo riuscirci, mi farebbe piacere se il Palermo andasse in C“.

E avrebbe potuto far parte della rosa di Pergolizzi: “Io vicino al Palermo? Giravano delle voci, poi non si è fatto nulla di concreto. Abbiamo una buona difesa, ultimamente non lo stiamo tanto dimostrando, stiamo subendo troppi gol. Fuori dal campo? Tifo per il Palermo e la Juve. Il difensore della Juve a cui mi ispiro? Bonucci”.

