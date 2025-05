Adorante: “Non ho trattenuto l’emozione. Vogliamo arrivare in fondo”

Parla Andrea Adorante. Il centravanti delle vespe, autore della rete decisiva nella partita contro il Palermo nel primo turno preliminare dei playoff, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara. L’attaccante ha mostrato tutta la sua emozione per il raggiungimento della storica semifinale che i gialloblù giocheranno contro la Cremonese.

“Non ho trattenuto l’emozione, non ho pensato a nulla, ho fatto ciò che mi sentivo, soprattutto per il gruppo che lo merita – ha dichiarato -. Ci crediamo fino alla fine e cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Stiamo vivendo la cosa in maniera libera e spensierata, senza pesi, ma ambizione e follia di ragazzi che vogliono arrivare più in alto possibile”.

“La differenza la fa la squadra, diamo l’anima ognuno per il proprio compagno. Spero e sono sicuro che ci sarà questo spirito anche nelle prossime partite.

Penso che partite del genere si preparino da sole, sì la tattica, sì la tecnica, ma vale il carattere per come entriamo in campo”, ha concluso la punta.





LEGGI ANCHE

DIONISI: “IL GOL? UN FULMINE A CIEL SERENO”

L’INTERVISTA A GALASSI PER TRM

L’INTERVISTA A GALASSI PER GDS

LA CRONACA DEL MATCH