Amauri non ha mai nascosto che la sua passione per i colori rosanero non è mai finita. L’ex attaccante del Palermo è stato ospite a ‘Casa Sky Sport’ e ha parlato del passato in Sicilia, in video collegamento da Miami.

“I primi anni in Italia per me sono stati difficili. C’è voluto qualche anno per adattarmi, poi a Palermo sono riuscito a fare delle cose che di solito mi riuscivano solamente in allenamento. Ricordo alcuni passaggi no-look a Miccoli…”.







“Lì andava tutto bene, per Palermo sarà sempre amore eterno – continua Amauri -. I miei compagni giocavano per me e io per loro e contro la Juve ci fu la partita più bella, ricordo indelebile. Se oggi mettessimo Cassani a porta vuota con il sinistro non segnerebbe mai – dice scherzando il brasiliano -. Guidolin è stato l’allenatore che ha tirato fuori il meglio di me insieme a Billon. Anche Ranieri è stata una persona squisita”.

LEGGI ANCHE

LE PAROLE DI DI PIAZZA

DI PIAZZA: “GRAZIE DI CUORE PERGOLIZZI”