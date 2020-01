Il Palermo attende il Savoia. La polemica sugli orari tra le due rivali per la promozione si arricchisce di un nuovo capitolo, con il club rosanero che ha “congelato” l’inizio della vendita dei biglietti per aspettare le scelte dei campani, che diverse volte in stagione hanno chiesto e ottenuto di giocare alle 15 in casa. Se ciò accadrà di nuovo, il Palermo intende “reagire”.

NANDO-GOL, LA PREZIOSA “SMENTITA” E LA DIFESA DI FERRO…

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, è dunque questo il “motivo tecnico” (così recitava il comunicato di ieri) per cui la vendita dei biglietti della partita con l’FC Messina è stata posticipata “a data e orario da definire”: in caso di spostamento alle 15 di Savoia – Cittanovesei, l club rosanero intende infatti intende mantenere la contemporaneità e spostare anche il proprio match alle 15.

Ovviamente, finché non si conoscerà l’orario ufficiale della partita la vendita dei biglietti non può partire: il Palermo dunque attende il Savoia e domenica prossima potrebbe anch’esso posticipare di mezz’ora.

