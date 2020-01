“In un gol la sua storia. ‘Rosanero’ in tutti i sensi”. Questo l’incipit dell’articolo di Salvatore Geraci sulle pagine del Corriere dello Sport e dedica a Nando Sforzini, l’uomo decisivo di Marina di Ragusa – Palermo e che con il gol di domenica è uscito dall’incubo di una stagione ricca di intenzioni e complicata da un brutto infortunio, che ne aveva messo in dubbio l’integrità fisica agli occhi di stampa e tifosi.

NANDO-GOL, LA PREZIOSA “SMENTITA” E LA DIFESA DI FERRO…

E Geraci sottolinea: “Per lui, che si autodefinisce ‘testa dura fino a pagare dazio nei momenti decisivi, un sagittario coraggioso ma anche passionale e sensibile’, una delle tante rivoluzioni di una carriera spesso interrotta sul più bello. L’infortunio aveva interrotto il sogno del 35enne di Trevignano romano, oggi più che mai deciso a riappropriarsene. Senza porre limiti, sfidando anche il tempo. Il cannoniere reagisce, l’allenatore lo pungola. Più che un dubbio, uno stimolo. E Sforzini ha ribattutto con l’acuto dell’attaccante di razza”.

Sforzini dunque spazza via le incertezze sul suo recupero e guarda al futuro con maggiore fiducia: l’obiettivo resta quello iniziale, vincere col Palermo per restare, ma soprattutto avere la coscienza a posto. Anche ad Avellino sarebbe dovuta andare così ma alla fine le strade si sono divise, anche se lui (con 11 gol) la sua parte l’aveva fatta fino in fondo. Stavolta in Sicilia, “Nando” spera di scrivere un finale diverso.

