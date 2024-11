Arbitri sotto accusa, Rocchi: “Dobbiamo fare meno errori, ma serve rispetto”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è intervenuto per commentare gli ultimi errori degli arbitri, che hanno condizionato l’ultima giornata di Serie A e non solo. Viene chiesto più rispetto, anche se si ammettono gli sbagli.

“Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro – afferma – . Dall’altra parte, cerchiamo di essere più riflessivi, serve rispetto. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima si incendia. Non posso mica fare ogni volta una conferenza e dire: a te questo, a te questo… Se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera (a Open VAR su DAZN, ndr.) che è un errore”.

Rocchi fa particolare riferimento (pur senza citarli) ai fatti di Atalanta – Udinese, col tocco di braccio di Hien non ravvisato da arbitro e Var, e soprattutto di Inter – Napoli, col rigore molto generoso concesso ai nerazzurri per presunto fallo di Anguissa su Dumfries.





