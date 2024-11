Aronica: “La Coppa è un obiettivo. Il Trapani ha una rosa di grandissima qualità”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, ha commentato ai microfoni di RaiSport la convincente vittoria per 0 – 5 ottenuta contro un Catania rimaneggiato, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

“La Coppa è un obiettivo della società, per noi è stata un’occasione per dare minutaggio a chi ha giocato meno in quest’ultimo periodo, è stata una prova importante e sono soddisfatto dei ragazzi – dichiara – . Il Trapani ha una rosa di grandissima qualità e questo mi permette di giocare su due competizioni schierando sempre la migliore formazione”.

“Io credo che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento, hanno giocato 7/8 undicesimi che di solito non fanno parte dei titolari. Abbiamo le idee chiare, la società ha ambizioni importanti e lavoriamo quotidianamente per raggiungerli”, conclude Aronica.





