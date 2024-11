Toscano: “Dobbiamo dare priorità al campionato. È stata un’esperienza per i giovani”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha parlato della pesante sconfitta negli ottavi di Coppa Italia Serie C contro il Trapani per 0 – 5. Un risultato severo, figlio sopratutto delle tante assenze che hanno costretto Toscano a fare ampio affidamento sui giovani della Primavera. Una scelta precisa per concentrarsi sul campionato.

“È la prima esperienza per loro in uno stadio così importante e servirà per la loro crescita personale, ma ora pensiamo al campionato – afferma in un’intervista per Rai Sport – . Sono esperienze che ti porti dietro, momenti di crescita. I campionati sono fatti di momenti e in questo momento noi dobbiamo dare priorità ad altre cose. Sono contento dei ragazzi, deve servire per il loro futuro”.

“Avremmo dovuto affrontarla in un momento diverso. Sapevamo la linea che avevamo preso e ciò che doveva servire in questa partita. Ora testa al campionato. Sono ragazzi che si stanno allenando con continuità con noi, servono queste partite per capire il livello che devono alzare e cosa serve per trovarsi un’altra opportunità del genere. Non c’erano altre scelte da fare“, conclude Toscano.





