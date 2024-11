Messina, il gruppo d’investimento interessato ha problemi in Serie B belga

Periodo complicato per il Messina: l’attuale proprietà Sciotto ha firmato un accordo preliminare con l’Aad Invest Group, gruppo d’investimento già presente nel mondo del calcio.

Come riportato da Strettoweb.com, l’Aad Invest Group è già nel mondo del calcio con il KMSK Deinze, club di Serie B belga: la società va però verso il fallimento, i calciatori si sono rifiutati di disputare l’ultima partita (persa 0 – 3 con la Primavera schierata), e il Tribunale Aziendale di Gand ha disposto l’amministrazione provvisoria con due addetti incaricati di guidare il club nei prossimi giorni.

Per il club peloritano non sono le assicurazioni migliori, con il tempo che scorre inesorabile: il 16 dicembre infatti c’è una scadenza importante per il pagamento dei tesserati e secondo quanto riportato dal quotidiano, Sciotto non può farcela da solo, ma solamente con l’aiuto dell’AAD Invest Group.