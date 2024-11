Segre: “Non dormiamo la notte, contro lo Spezia la svolta”

“Ci metto la faccia: la voglia di andare in Serie A c’è ed è tanta, sia la mia che quella di tanti che sono qua. Indossare questa maglia è un’emozione”. Parla Jacopo Segre, quello che a tutti gli effetti è il nuovo capitano del Palermo ha parlato in un’intervista messa in piedi dal club rosanero.

“Contro la Sampdoria è stata una partita tosta, potremmo analizzarla ma sono sincero, siamo delusi – afferma -. Non dormo la notte, così come tutta la squadra, vogliamo vincere e vogliamo farlo davanti i nostri tifosi. Non posso rimproverare nulla, abbiamo fatto di tutto per vincere la partita”.

“Bisogna dare tutti qualcosa in più per portare a casa la vittoria – continua – . Siamo tra le squadre in Serie B che crea di più ma allo stesso tempo non realizza. Trasformiamo la rabbia che abbiamo in energia positiva. Contro la Sampdoria abbiamo tirato in porta 26 volte, bisogna migliorare negli ultimi 30 metri. Vogliamo tutti più gol e vincere le partite”.





“Penso solo a lavorare insieme ai miei compagni per dare una svolta al campionato. Questa squadra crede all’obiettivo, i fischi dopo la partita sono giusti. Noi in primis vorremmo regalare grosse emozioni, spero di farlo il prima possibile. Contro lo Spezia sarà una partita importante, speriamo arrivi la svolta positiva“.