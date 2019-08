Trapani, che peccato. Serata sfortunata per i granata, che perdono al debutto in campionato ad Ascoli per 3-1 nonostante una gara ben giocata a lunghi tratti dalla formazione di Baldini. A beffare i siciliani è però la sfortunata autorete di Luperini al 84′, che taglia le gambe ai granata e consegna il finale di gara del Del Duca (giocato sotto un clamoroso diluvio) ai padroni di casa.

Nel primo tempo, l’Ascoli capitalizza il buon avvio con un bel gol di Scamacca (destro all’incrocio dei pali). Poi arriva la reazione del Trapani, che più volte va vicino al pari: clamorosa la mischia in area che coinvolge Aloi, Jakimovski e Evacuo, che però è costretto a uscire al 44′ per infortunio lasciando il posto in attacco a Ferretti.

Nel secondo tempo però il Trapani, dopo aver sfiorato più volte il pari, trova l’1-1 proprio con Ferretti, pescato splendidamente con un lancio lungo da Luperini. Proprio Luperini però sarà il protagonista in negativo del finale di gara: cross in mezzo di Da Cruz e autogol sfortunato a beffare l’incolpevole Dini.

Nel finale (sotto un improvviso e violento diluvio) Da Cruz chiude i conti in contropiede, prima di farsi espellere per una scaramucca con Scognamillo. Allo stadio Del Duca finisce 3-1: per il Trapani subito un risultato amaro.

FINE PARTITA

49′ s.t. – ESPULSI DA CRUZ E SCOGNAMILLO! Scontro a muso duro fra i due, cartellino rosso per entrambi.

48′ s.t. – Prosegue il diluvio al Del Duca, con l’Ascoli che cerca di gestire questi minuti finali.

4 minuti di recupero.

45′ s.t. – GOL ASCOLI! DA CRUZ CHIUDE LA PARTITA! Contropiede vincente dei marchigiani: Da Cruz salta Scognamillo, poi batte Dini piazzando il pallone all’angolino basso.

43′ s.t. – LUPERINI!!! GOL ANNULLATO!!!! Il giocatore granata si inserisce da dietro e batte Lanni, ma il guardialinee segnala fuorigioco. Ultimi minuti di gioco su un campo reso pesantissimo dalla pioggia.

41′ s.t. – Il Trapani prova a reagire e lanciarsi in avanti, l’Ascoli attende nell’eventualità di una ripartenza in contropiede.

40′ s.t. – CAMBIO ASCOLI: esce Gervo, entra Brlek.

39′ s.t. – AUTOGOL TRAPANI! LUPERINI BEFFA DINI! Rimessa laterale dell’Ascoli, con Da Cruz che salta Da Silva sulla destra: pallone in mezzo e deviazione sfortunata di Luperini che in ripiegamento beffa Dini.

35′ s.t. – Ad Ascoli si è scatenata la bufera: pioggia battente e vento che solleva alcuni pannelli delle panchine.

34′ s.t. – CAMBIO TRAPANI: esce Fornasier, entra Da Silva.

31′ s.t. – AMMONITO SCOGNAMILLO. Fallo tattico a centrocampo.

28′ s.t. – Ardemagni cerca fortuna in area di rigore: cross per l’attaccante e colpo di testa in area; pallone che però termina alto.

25′ s.t. – CAMBIO ASCOLI: esce Ninkovic, entra Chaija.

22′ s.t. – L’Ascoli sembra accusare il colpo e il Trapani ne approfitta per restare in zona d’attacco: Nzola e Jakimovski tengono palla ma perdono l’attimo propizio per il tiro. Poi fallo in attacco per i granata.

19′ s.t. – GOL TRAPANI!!!! FERRETTI!! Lancio di 40 metri di Luperini, che sorprende l’Ascoli e pesca Ferretti in posizione regolare: conclusione vincente di prima di Ferretti sotto l’incrocio.

18′ s.t. – CAMBIO TRAPANI: esce Colpani, entra Scaglia

15′ s.t. – ALOI!!!!!! Grande azione offensiva e conclusione di sinistro del giocatore del Trapani che sfiora il palo.

11′ s.t. – CAMBIO ASCOLI: esce Scamacca, entra da Cruz.

9′ s.t. – Calcio di punizione per il Trapani, sul quale prova a concludere Luperini: pallone alle stelle.

6′ s.t. – Cauz perde palla e l’Ascoli prova ad affacciarsi in avanti con Ardemagni: conclusione deviata in angolo.

3′ s.t. – Occasione Trapani! Rinvio maldestro di Lanni e tentativo di contro-balzo di Ferretti sul pallone vagante: Lanni si salva smanacciando in calcio d’angolo.

ORE 22.08 – INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO:L’Ascoli capitalizza il buon avvio con un bel gol di Scamacca (destro all’incrocio dei pali). Poi arriva la reazione del Trapani, che più volte va vicino al pari: clamorosa la mischia in area che coinvolge Aloi, Jakimovski e Evacuo, poi costretto a uscire al 44′ per infortunio.

47′ p.t. – AMMONITO JAKIMOVSKI. Fallo su Pucino.

TRE MINUTI DI RECUPERO

45′ p.t. – CAMBIO TRAPANI: esce Evacuo, entra Ferretti. Evacuo costretto a uscire dopo uno scontro con Lanni.

44′ p.t. – Ci prova ancora il Trapani: conclusione dalla distanza di Colpani dopo un uno-due con Jakimovski.

39′ p.t. – EVACUO!!!!! Cross dalla destra di Taugourdeau e colpo di testa dell’attaccante: pallone che sorvola di pochissimo la traversa!

37′ p.t. – DINI SALVA SU ARDEMAGNI! L’attaccante dell’Ascoli scatta sul filo del fuorigioco insieme a Scamacca: Dini resta in piedi fino all’ultimo e ipnotizza Ardemagni.

35′ p.t. – CHE OCCASIONE PER IL TRAPANI! Clamorosa mischia in area dell’Ascoli, con la formazione marchigiana che salva sulla linea sulle conclusioni di Aloi ed Evacuo prima e Jakimovski poi.

34′ p.t. – Ancora Trapani in avanti: traversone di Luperini su cui interviene Ferigra. L’Ascoli concede calcio d’angolo.

29′ p.t. – Altra occasione per il Trapani: Luperini recupera palla e arriva al limite dell’area, ma anziché tirare prova a servire Evacuo in area. Pallone intercettato, si salva l’Ascoli.

26′ p.t. – EVACUO!! Colpo di testa dopo un’azione sull’asse Cauz-Jakimovski: il centravanti prova la deviazione vincente in tuffo, ma manca il bersaglio.

24′ p.t. – Ci prova ancora il Trapani, con Evacuo che viene anticipato un attimo prima di ricevere palla in avanti.

21′ p.t. – Il Trapani prova a reagire appoggiandosi a Evacuo e conquistando una rimessa laterale in zona d’attacco: Nzola prova a girarsi in area, poi scarica per Luperini. La difesa dell’Ascoli spazza via il suo cross.

17′ p.t. – GOL ASCOLI! SCAMACCA! L’attaccante dell’Ascoli (dopo il match di Coppa Italia) si ripete: converge dalla sinistra e poi colpisce di destro; pallone all’incrocio dei pali. Dini non può nulla.

15′ p.t. – OCCASIONE ASCOLI: padroni di casa vicini al vantaggio, con Dini costretto ad intervenire in uscita per sventare la minaccia. Sugli sviluppi conclusione dalla distanza di Ninkovic fuori bersaglio.

12′ p.t. – AMMONITO FORNASIER. Fallo netto su Ardemagni, sul quale l’arbitro concede vantaggio. Poi arriva il giallo per il difensore granata.

9′ p.t. – Trapani pericoloso: pallone in area per Nzola, che però viene beffato dal rimbalzo della palla sul manto erboso molto umido del Del Duca

7′ p.t. – Intervento provvidenziale di Fornasier, che intercetta un pallone pericoloso dell’Ascoli per Pucino. Più attivi i padroni di casa in fase offensiva.

5′ p.t. – NINKOVIC! Conclusione centrale dal limite, Dini blocca in due tempi.

4′ p.t. – Primo calcio d’angolo per l’Ascoli: respinta di Evacuo e tentativo di contropiede di Aloi, fermato fallosamente da Ninkovic.

2′ p.t. – Pallone profondo per Taugourdeau: intervento in spaccata di un difensore dell’Ascoli a sventare l’incursione del francese.

ORE 21.01 – SI PARTE! L’Ascoli batte il primo pallone, il Trapani attaccherà da sinistra verso destra.

ORE 20.58 – Squadre in campo allo stadio Del Duca.

ORE 20.50 – Il riscaldamento volge al termine: tra poco il via al campionato di Ascoli e Trapani.

Si riparte. Allo stadio Del Duca, l’Ascoli ospita il Trapani nel match della prima giornata di serie B: per i granata un test importante ma anche un’occasione per prendersi la rivincita dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia proprio dai marchigiani.

Ecco le formazioni ufficiali, a seguire dalle ore 21.00 su Stadionews la cronaca testuale di Ascoli – Trapani con aggiornamenti in diretta:

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Pucino, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Ardemagni, Scamacca. All. Zanetti.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Luperini, Scognamillo, Fornasier, Cauz; Aloi, Taugourdeau, Colpani; Nzola, Evacuo, Jakimowski. All. Baldini

